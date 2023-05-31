北部地區午後大雨，北市大同區重慶北路一段晚間發生路樹倒塌，樹幹長度約3公尺，直徑15公分斷裂，壓到1輛停放路邊的機車，所幸無人受傷，警消已經立即切割，並將樹幹移至路邊，恢復道路通行。
晚間7時20分，民眾報案，大同區重慶北路一段82號路樹倒塌，樹幹佔據車道，阻擋往來通行車輛，所幸並沒有造成人員受傷，警消獲報後立刻拉起警戒線，避免民眾靠近，同時分解枝幹，將路樹移至路邊，，員警則在場疏導交通，聯繫公燈處後續處理。
北部地區午後大雨，北市大同區重慶北路一段晚間發生路樹倒塌，樹幹長度約3公尺，直徑15公分斷裂，壓到1輛停放路邊的機車，所幸無人受傷，警消已經立即切割，並將樹幹移至路邊，恢復道路通行。
晚間7時20分，民眾報案，大同區重慶北路一段82號路樹倒塌，樹幹佔據車道，阻擋往來通行車輛，所幸並沒有造成人員受傷，警消獲報後立刻拉起警戒線，避免民眾靠近，同時分解枝幹，將路樹移至路邊，，員警則在場疏導交通，聯繫公燈處後續處理。
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