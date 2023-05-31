女團(G)I-DLE的門面舒華（葉舒華）來自台灣，同時具有泰雅族血統，漂亮外表卻有超獨特個性，面對無禮行為和言論會直接反擊，直爽態度很受歡迎，因此還有「四次元少女」的外號；近日她和團員們參加節目拍攝，面對主持人卻說起半語，讓韓國網友傻眼。

韓國語言文化相當嚴格，對長輩或是不熟悉的人需要使用敬語交流，面對熟悉的人及晚輩才能使用半語，當地人相當注重這點，多數人認為是最基本的禮貌。(G)I-DLE近期推出第六張韓語迷你專輯《I feel》，除了錄製打歌舞台表演，還登網路節目《文明特急》宣傳，節目一開始23歲的舒華就問能不能講半語，32歲主持人Jaejae談到《HANN》中舒華的獨舞片段，沒想到舒華用半語回答，讓眾人有些驚訝，主持人Jaejae大笑表示：「突然說半語？」接著聊到舒華上傳吃麵辣到嘴唇腫的照片，舒華用半語當場說「那要怎麼辦？」還自誇「我韓語講得很好吧」。

（來源／影片取自문명특급 - MMTG YouTube，如遭刪除請見諒。）

雖然過程中Jaejae沒表現出不滿態度，但還是有韓國網友認為：「舒華真的太沒禮貌了」、「不要再包裝成這是舒華的魅力或搞笑了」，也有台灣網友認同「的確是尷尬，畢竟文化背景不一樣」、「韓國就是很重視輩份禮節⋯所以舒華以後還是得多注意一下」、「舒華敬語部分一直有點不禮貌是事實啊」，但也有人認為舒華在韓國是外國人的身分，不用這麼嚴苛「這次單純人紅是非多的成分比較大吧」、「老實講用敬語就牽涉到韓文文法的變化，對於外國人來說不是那麼容易的事情」、「我自己是覺得開玩笑的感覺，如果真的不尊重根本不會剪出來」。