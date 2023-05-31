誠品日前爆出個資外洩疑慮，「台灣佇遮計畫」副秘書長楊欣慈在誠品書店購買《阿共打來怎麼辦》一書，不料卻接到自稱誠品市調、但疑似是中國大陸打來傳播統戰思想的電話。對此，數位發展部大動作實地行政檢查，依《個資法》開罰10萬元，證券櫃檯買賣中心(櫃買中心)今(31日)也依未落實內控制度，跟進開罰誠品5萬元。

楊欣慈14日開記者會，指控對岸透過個資進行統戰的過程，希望誠品重視個資外洩問題。楊稱接到三通自稱是誠品書局的電話，但對方口音不像台灣人，對話中提到因《阿共打來怎麼辦》一書內容敏感且不恰當，要了解讀者心得，其中一人還說「中國軍事實力很強，台灣絕對不可能戰勝」、「美國不會幫忙」、「台灣軍人懼戰」等統戰言論，也引發外界質疑誠品個資外洩。

誠品聲明會全力配合主管機關調查，但也呼籲，鄰近選舉，各種事件易因政治議題而複雜化，懇請相關主管機關能以公正客觀之立場處理本事件，後續也盡力強化資安防護。

數位發展部對此大動作實地行政檢查，發現誠品在帳號管理上執行未確實，事後要求提供補充或佐證資料，個資盤點資料仍不完整，且針對委外廠商監督管理未落實執行，因此數位部 30 日依據《個資法》第48條第4款併第50條規定處分，業者併同其負責人罰鍰新台幣10萬元。

櫃買中心今日也跟進，稱誠品發生消費者個資外洩事件，雖該公司依據整體營運活動制定、設計相關內控制度，但仍出現未落實執行的狀況，櫃買中心核有未符合「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第5條第2項規定之情事，因此依照櫃買中心「對上櫃公司內部控制制度查核作業程序」第9條第2項規定，處誠品5萬元違約金。