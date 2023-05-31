屏東海生館每年4至9月間會推出限定「夜巡海生館」活動，帶領遊客一同化身成為夜巡者，探索神祕的潮間帶風光。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東海生館每年4至9月間會推出限定「夜巡海生館」活動，帶領遊客一同化身成為夜巡者，探索神祕的潮間帶風光。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東海生館每年4至9月間會推出限定「夜巡海生館」活動，帶領遊客一同化身成為夜巡者，探索神祕的潮間帶風光。（屏東海生館提供／謝佳潾屏東傳真）

炎炎夏日，夜幕低垂後的潮間帶彷彿夜明珠般散發出神祕色彩，總吸引旅人想掀開這海底世界的神祕面紗，為此，屏東海生館每年4至9月間會推出限定「夜巡海生館」活動，帶領遊客一同化身成為夜巡者，與導覽員逐步探索這神祕又藏滿諸多寶藏的潮間帶風光。

屏東海生館指出，「夜巡」不再侷限於展示缸前，導覽員將帶領夜巡者們走入夜幕低垂下的潮間帶，穿過布滿馬鞍藤等海濱植物的沙灘，耳邊不時傳來寄居蟹、螃蟹沙沙的腳步聲，以及呱呱蛙鳴聲的聽覺饗宴後，映入眼簾的是在夜間依然生機盎然的潮間帶與浪濤衝擊岸邊礁岩的拍打聲。

導覽員指出，潮間帶生物因棲地環境影響，白天在烈日曝曬下，許多生物會躲在岩縫中休息，以避免陽光照射、水分流失的情況，到了夜晚正是許多夜行性生物紛紛探頭活動的時刻，且因潮汐與風浪不同的影響，潮間帶環境多變化，「夜巡」活動每次探索總能發現不同的驚喜。

對此，許多參與過的遊客也都發現，許多薯鰻及伸長觸手覓食的海參，新奇畫面令人驚呼聲不斷，當中美食當前專注於進食的海參，一個不留神居然被後方來勢洶洶的鶉螺捕捉開始蠶食，為避免被吞食殆盡，海參通常會採用自割方式，留下一部分的身體給掠食者，然後逃之夭夭。

遊客興奮道，「夜巡」充滿各種驚喜感，讓他們不僅能沉醉於當下，更能滿足在野外冒險的探索慾。