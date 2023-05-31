趙詠華演唱陳揚作品〈我站在全世界的屋頂〉。（陳俊吉攝）

李宗盛今到場觀賞演出。（陳俊吉攝）

知名作曲家陳揚去年11月病逝，享壽66歲。台灣音樂文化國際交流協會、中華音樂人交流協會今晚(31日)在西門河岸留言舉辦陳揚紀念音樂會，周華健、趙詠華、許景淳、曾淑勤、金智娟、潘越雲等歌手依序演出，其中「國民歌王」周華健獻唱〈心的方向〉憶恩師，潘越雲則壓軸帶來〈桂花巷〉。

周華健出道前受到陳揚老師賞識演唱了很多廣告歌，一曲〈心的方向〉讓他一炮而紅，他說：「我是一個很幸運的人，在職業生涯裡面碰到很多貴人拉我一把、給我機會，特別他是我的恩人。」他曾跟陳揚說過好多次，但陳揚卻謙稱「我不是你恩人」，所以他又改口稱陳揚是「貴人」。

周華健回憶第一次去見陳揚，心情非常緊張，他說，「我一進去錄音室，他正在聽音樂，他是一個很豐滿的人，把一包洋芋片放在肚子上吃，讓我看到他平易近人的一面」。他佩服陳揚音樂曲風很多元，有一次看到陳揚不斷用手拍打身體不同部位打拍子，他開玩笑問：「要不要我幫忙？」陳揚接話回說不會給他機會打自己。

趙詠華接力登場，直呼「我在你（周華）後面唱壓力很大！」她也曾有幸演唱陳揚的作品，今晚則演唱張艾嘉、周華健都唱過的陳揚的作品〈我站在全世界的屋頂〉。

許景淳演唱沙士廣告歌曲〈It’s whole new feeling〉，她介紹此曲「廣告版本是我跟華健一起唱的，今天則會帶來新的版本」，唱完後她追憶陳揚「是一個陽光的人，永遠邁開大步往前走，從曲子裡就可以感受到，像福音歌曲的感覺。」而曾淑勤一上台就哽咽：「沒有〈魯冰花〉就沒有曾淑勤！老師我會永遠想念你！」她難忘當年在錄音室，「老師叫我躺在地上練習發聲，還帶我去吃東西喝紅茶，再回錄音室我就好多了。」

今晚紀念音樂會由劉玉霖主持，趙家駒擔任製作人，所有歌手不計排名、不拿酬勞演出，場地也是贊助。陳揚的遺孀，以及李宗盛、吳楚楚、李建復、殷正洋夫婦等音樂人齊聚，與上百位歌迷一起用音樂表達對大師的懷念。劉玉霖也提到希望以後可以為陳揚、陳志遠、李泰祥三位大師辦一場大型的紀念音樂會，最好能登上在台北大巨蛋的舞台。