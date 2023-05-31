大陸工業和資訊化部網站5月31日，消息，首個中國大陸區塊鏈技術領域國家標準正式發布。

近日，《區塊鏈和分散式記帳技術參考架構》（GB／T 42752-2023）國家標準正式發布。這是中國大陸首個獲批發布的區塊鏈技術領域國家標準，進一步加快了中國大陸區塊鏈標準化進程，為區塊鏈產業高品質發展奠定了基礎。

區塊鏈是分散式網路、加密技術、智慧合約等多種技術集成的新型數據庫軟體，是新一代資訊技術的重要組成部分，是發展數位經濟的重要技術支撐。《區塊鏈和分散式記帳技術參考架構》國家標準是指導中國大陸區塊鏈技術應用和產業發展的基礎性、通用性標準，規範了區塊鏈系統的功能架構、核心要素等，為產業界統一對區塊鏈概念的認識、建設完善區塊鏈系統、選擇使用區塊鏈服務提供參考指引，目前已在上百家典型區塊鏈企業中得到應用。

下一步，大陸工業和資訊化部資訊技術發展司將持續深入貫徹落實中共總書記習近平關於加強區塊鏈標準化研究的重要指示精神，繼續指導全國區塊鏈和分散式記帳技術標準化技術委員會（TC590）及有關單位，加大區塊鏈和分散式記帳技術領域國家標準研製力度，在大陸全國範圍內開展標準宣貫行動，強化標準應用深度，不斷提升區塊鏈產業服務水準，有力支撐製造強國、網路強國和數位中國建設。