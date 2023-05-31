新加坡四季如夏，同時有沙灘和都市美景，加上多元文化融合，適合想要體驗不同文化氛圍、深度探索的旅人前往。（酷航提供）

7至8月正逢日本的祭典旺季，酷航限時推出台北飛東京與的札幌的超低優惠價機票。（酷航提供）

韓國景點與美食多，融合時尚的都會風與歷史感的皇宮及佛寺，酷航推出台北飛首爾的低價機票吸客。（酷航提供）

為期4天的台北國際觀光博覽會剛結束，參觀人潮突破30萬人次，顯示疫情解封後出國熱度仍夯。酷航近期祭出暑假快閃優惠，針對深受台灣旅客喜愛的日本、韓國、新加坡4個亞洲航點推出優惠方案，其中台北到新加坡單程含稅最低只要2878 元起。如果還在規劃暑期出國旅遊的民眾，不妨參考。提醒優惠機票限指定出發日期，促銷航線與價格仍依官網系統顯示為主。

此次酷航針對台灣人最愛的亞洲國家，包括東北亞的日本東京、札幌、韓國首爾，與東南亞的新加坡4地進行促銷，其中四季如夏、同時有沙灘和都市美景的新加坡，是個多元文化融合的國家，相當適合想要體驗不同文化氛圍、深度探索的旅人前往；加上新加坡治安良好、交通便利，頗適合自助旅行。

而近期最熱門的旅遊目的地則非日本莫屬，7至8月正逢日本的祭典旺季，想要與好友們一同體驗日劇中傳統祭典、欣賞煙火、品嚐刨冰等經典場景，酷航限時促銷也有飛東京、札幌的超低優惠價，經濟艙單程含稅5000元有找。此外，深受台灣人喜愛的韓國，美食與景點多，好吃好逛，還可參訪保存完好的皇宮及佛寺，感受韓國歐巴與歐膩的韓味之旅。

即日起至2023年6月2日，酷航官網、酷航手機APP及合作通路同步推出夏季快閃促銷活動，台北至新加坡單程含稅最低2878 元起；同時，日本東京及札幌、韓國首爾等航點皆推出不同的夏季優惠價，限指定出發日期。暑假想省錢出國的民眾可得把握這波限時優惠。