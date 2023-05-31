台南市及高雄市政府發言人今（31）日反駁新北市長侯友宜上午提到新北治安領先台南、高雄，新北市副發言人羅婉庭回擊兩市府發言體系根本畫錯重點，侯友宜對全台治安普遍面臨挑戰的現況展現憂心，發言皆有所本，根據《遠見雜誌》民調數據，新北市在治安這一環位居前段班，領先台南及高雄，揭露此一事實數字，是苦口婆心為了提醒執政黨要正視全台皆然的結構性治安問題，切勿對於人民最痛恨的社會事件見獵心喜，亂射政治子彈。

羅婉庭指出，侯友宜市長多次強調，全國基層員警都盡了最大努力，用最快速度破案逮人，壓制犯罪。治安從來不只是新北市的事，而是全台灣共同面臨的問題。若中央能傾力從源頭進行嚴格管制，遍佈全台的槍、毒、騙、黑金從何而來？前線員警又何須疲於奔命？

對於台南市發言人認為侯友宜探討全國治安議題，是「牽拖別人」，羅婉庭強調，人民期待看到中央政府和各縣市同心齊力打擊犯罪，解除人民心中的不安，不料執政黨卻傾力「造浪」混淆視聽，更沒想到堂堂台南市政府發言人不為市民著想，建請市府虛心檢討為何台南治安淪為遠見民調末段班，甘願流於政黨側翼，曲解侯友宜發言，還進行人身攻擊，難道這就是你們口中的民主進步價值？

羅婉庭表示，維護治安不分顏色、不分你我，才是心中有人民！再次呼籲治安問題不分政黨不分顏色，需要中央與地方齊心協力一起面對， 不要讓全國辛苦打擊犯罪的所有警察同仁被無情的政治打擊， 辜負了他們的努力。