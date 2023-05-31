現代人飲食不均衡、水喝不夠多，一不注意就會便秘。大腸直腸外科醫師陳威佑分享5種網路上瘋傳的治便秘偏方，其中一項是「活鰻塞肛門」，提醒大家任何異物塞入肛門都很危險，此外，他也建議有便秘困擾的患者，可以在早上空腹時喝溫水、上廁所時把腳墊高，都有助於排便更加順暢。

陳威佑日前在臉書粉專發文表示，有一名35歲的男患者腹痛數日來就醫，自述便秘嚴重，聽信網路謠言「三餐吃辣」能解便秘，因此他無論吃飯、吃麵都會特別加辣，不料造成反效果，對腸胃造成更大的傷害。

陳威佑提到5個網路上瘋傳的解便秘偏方，包括：「拿活鰻塞肛門」、「肚子擦薄荷油、喝百靈油」、「喝可樂」、「在三餐中加入辣椒」及「吃瀉藥」等方式，強調任何異物塞入肛門都很危險，肛門上方約10公分就是直腸，直腸內的黏膜特別脆弱，若造成腸管損傷、黏膜出血，恐併發穿孔、腹膜炎，需要靠腔鏡或開腹手術取出異物。

而究竟該如何緩解便秘？陳威佑表示，輕微便秘可嘗試在起床時空腹喝一杯溫水，觸發胃部和大腸的反射動作，有助於清理腸胃、滋潤腸道；另外，排便時也可踩一張小凳子把腳墊高，幫助臀部放鬆，「有機會一早就暢通」。陳威佑說，多數人便秘不需要藥物治療，只要調整飲食、生活作息就能改善，每天至少喝水1千至2千毫升，並攝取足夠的蔬菜水果，就是緩解便秘最有效又安全的方法。