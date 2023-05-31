線畫的漂亮就好，實不實用就不管？有騎士行經新北市新莊區新北大道七段，因要待轉至壽山路160巷，然而，該路口是T字路口，「機慢車待轉區」則是畫設在直線車道上，而多輛機車則是快速通過，嚇得騎士停在一旁加油站出口處，以免遭到魚池之殃；對此，網友看了也搖頭表示「真的是待撞區...」、「奇葩的道路設計」。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，並上傳1段7秒影片，影片拍攝地點位於新北市新莊區新北大道七段與壽山路160巷路口，從影片中可見，該路口有設置「機慢車待轉區」然而，該路口是T字路口，而待轉區格子因無避車灣設計，便直接「凸一塊在道路上」，可見多輛機車直接行駛而過，而騎士為求安全，便直接停在一旁的加油站出口處，以免遭到其他未注意車輛撞擊；對此，原PO也在貼文上寫下表示「新北待撞區」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「真的是待撞區...」、「到底是哪個天才設計的？」、「奇葩的道路設計」、「很多T字路口都這樣設計，沒有避車灣設計就直接畫一塊在那邊」、「直線車道上的停等區超危險」、「不意外吧！官員不騎機車啊」、「線畫的漂亮就好，實不實用就不管了」、「硬要畫」、「人行道應該要挖一塊，當作待轉」。