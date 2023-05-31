大陸山東艦航母5月27日在兩艘護衛艦護航下，沿著台灣海峽中線西側，從南向北穿越台灣海峽。前空軍副司令張延廷表示，山東艦甲板上有一個區塊是黑的，那就表示殲-15戰機的起降非常頻繁。

張延廷今(31日)在中天新聞《Cti Talk-張延廷》節目中表示，舷號17的山東號航母，甲板上有一個區塊是黑的，從這個顏色來看，殲-15戰機的起降非常頻繁。而甲板上有兩條黑線，這就是輪胎的痕跡，起飛端因不用煞車，就沒黑線，而落地端越黑，就代表起降越頻繁。

張延廷指出，山東號航母前一陣子在台灣花東外海演練，返港修整，等它修整完畢出來，黑黑的地方就會不見，因修整時把它刮除了。

張延廷接著表示，若山東號航母的甲板上，黑的地方不多 ，也就是說還沒有頻繁訓練。山東號的甲板上有4條捕捉鉤鋼索 ，戰機大部分是掛在第二條、第三條，所以第一條黑的部分不多，每1條捕捉鉤距離13公尺，滑降角度12度。若一團黑的部分不刮除，跑道就會變成拋光、很滑，飛機輪胎有時候會水漂。