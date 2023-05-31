俄羅斯前總統、俄聯邦安全會議（Security Council of the Russian Federation）副主席麥維德夫（Dmitry Medvedev）稱英國是「莫斯科永遠的敵人」，任何協助烏克蘭戰爭的英國官員都可被視為合法的軍事目標。

據英國《每日電訊報》（The Daily Telegraph）周二（5月30日）報導，英國外交大臣柯維立（James Cleverly）在愛沙尼亞發表談話時稱，烏克蘭「有權」將武力投射到其邊界之外，從而削弱俄羅斯向烏克蘭投射武力的能力。

對此，麥維德夫周三（31日）發文回應，稱英國是俄羅斯「永遠的敵人」，並指出，「愚蠢的英國官員」應該記住，「在普遍接受的規範現代戰爭國際法框架內……他們的國家也可以被定性為處於戰爭狀態」。

麥維德夫在推文中強調，「英國作為烏克蘭的盟友，為烏克蘭提供裝備和專家形式的軍事援助，事實上正在領導一場不宣而戰的反俄羅斯戰爭。在這種情況下，英國的任何公職人員（無論是軍事人員，還是文職人員，只要促進了戰事）都可以被視為合法的軍事目標。」