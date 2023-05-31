屏東一名貨車駕駛日前收到罰單，稱他行駛時超速，時速達「161公里」，遭罰2萬4，他傻眼表示貨車車齡23年，儀錶甚至只到140公里，根本不可能開到161公里，但開單警局回應測速儀經檢驗合格，測速應無誤，若民眾有疑慮可向警局陳述，若查證有不合理，可依規定撤銷該案。

屏東該名貨車車主近日收到一張超速罰單，違規地點在鹽埔鄉台27線43.96公里，而單子上竟標示違規時速達161公里，車主事後傻眼說，他的貨車車齡23年，儀錶板速限只到140公里，加上該路段是一般道路、有紅綠燈，不可能可以開到161公里那麼快，他被罰得一頭霧水。

貨車駕駛收到罰單，稱他行駛時速達「161公里」，遭罰2萬4，他傻眼表示貨車車齡23年，儀錶甚至只到140公里，根本不可能。（翻攝照片）

車主曝光的罰單照片中，可見違規事實是「限速60公里，經測速時速達161公里」，遭開罰2萬4；對此，開出罰單的里港分局表示，該處測速儀檢驗合格，測得的時速應無誤，民眾可攜帶紅單影本及行照等資料至警局陳述，若分局查明有事證不合理之處，將依規定撤銷該案。

其他網友留言「怎麼可能啊，沒有在審查的嗎」、「叫警察來開看看能不能上160」、「可能剛好有隻鳥飛過，沒拍到」、「不太可能吧，除非儀錶板改成數位式」、「GPS測到161，表速至少165，這應該是烏龍罰單吧」、「這台3.5。可以被原廠買回去了，最速貨卡！國家認證」、「能保持110就該偷笑了」。