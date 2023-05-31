彰化明道大學被列專輔學校，2月至今未發薪，校長郭秋勳今晚發信給教職員工指學校無錢可發薪，董事會已找企業家挹注資金，6月5日前若資金未挹注，學校將由教部退場基金接管。

彰化私立明道大學因財務狀況惡化，被教育部列為「專案輔導學校」，改善期限到今天為止，學校董事會因積欠教職員工薪水，教育部4月19日依法處以第2次裁罰，罰鍰加重為新台幣20萬元（累計30萬元），教職員工也組成自救會，前往彰化地方法院聲請支付命令，要求學校發薪。

郭秋勳今晚發信給所有教職員工，說明學校狀況；他指出，學校被教育部列為專輔學校，從2月至今已連續多個月未發薪，學校也無錢可發薪，他和董事長李超群聯絡，被告知董事會已邀請到企業家加入經營陣容，6月5日前資金可能挹注校庫。

郭秋勳表示，有鑑於董事會答應發薪事宜已多次跳票，如在6月5日前，企業家能將資金挹注校庫，學校經營體質將可在最短期間內獲得改善，包括欠薪將一次發足，學校將如往常正常營運。

郭秋勳說，如果董事會無法在6月5日前引進企業家並挹注資金，教育部將宣布明道大學停止招生並在明年退場，學校將由教育部退場基金接管，董事會也將依法解散，重新組成公益法人董事會，他也將被解職。

郭秋勳解釋，教職員工的薪水將按月由教育部退場基金經理人或代理校長支付，他只希望在6月5日前會有奇蹟出現，教職員工的權益都將受到法律保障，也要感謝大家的努力與貢獻。（編輯：黃世雅）1120531