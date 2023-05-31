遠百寶慶店7月底熄燈，原地重建前要舉辦「封館大拍賣」，感謝民眾一路以來的支持。(遠百寶慶店提供)

遠百寶慶自1972年創始以來邁入第51年，是台北市現存最老百貨公司；遠百寶慶今宣布，將於今年7月底熄燈、8月原地重建，成為全台第一個原地改建的百貨，為感謝民眾支持與愛護，6、7月將舉辦改建封館大拍賣，搭配滿千送百CP值爆表，還有「心回憶」系列活動邀請大家來敘舊。

遠百寶慶店長龔貞忠表示，改建的相關計畫還在討論中，預計整個過程要歷時5年以上才能完成，未來將以全新面貌呈現在大眾眼前；目前寶慶店是地下3樓到地上8樓，營業面積約8000坪，由於博愛特區有高度限制，目前可以確定的是，原地重建的百貨公司未來營業面積會超過萬坪。

遠百寶慶是台灣歷史最悠久的百貨公司，在地深耕逾51年；龔貞忠表示，當時台北百貨公司不多，寶慶店周年慶人潮是水洩不通，營業額高峰達新台幣20幾億元；原地重建前，寶慶店特別規畫「心回憶」系列活動，時光回憶靜態展、重溫復古演唱秀、小小歷史探險家、寶慶心社區學堂、捐舊鞋送愛心、西門商圈淨街，一起回憶寶慶的美好時光。

寶慶店首波活動自6月1日起展開，至6月27日前隆重推出感恩回饋活動，百貨服飾當日單筆滿3000元送200元、保健器材當日單筆滿5000元送500元、大家電當日單筆滿1萬元送1000元。

信用卡部分，10大指定銀行在全館當日刷滿5500元送商品券100元、各品牌推出超值回饋、福利品出清全面1折起、必BUY商品推薦等；首四日開門排隊前100名即送懷舊零食來店禮，超多的好康優惠，就是要回饋給愛護支持遠百寶慶的廣大顧客們，歡迎回娘家一同敘敘舊；寶慶店也於6月11日舉辦復古遊行嘉年華，歡迎大家一起來參加懷舊復古趴。