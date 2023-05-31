台灣第一座「香菇強固型水簾溫室」昨揭牌，農委會主委陳吉仲主持儀式。（陳淑娥攝）

台灣香菇產值逾50億元，但受到氣候變遷等造成產能降低，台灣第一座「香菇強固型水簾溫室」今於新社揭牌，單位面積栽培量較傳統增加約10倍。農委會主委陳吉仲表示，立體水簾溫產比一般傳統產能更好，農民若申請，將補助一半費用。

陳吉仲指出，台中市新社青農聯誼會長劉啟葦、也是農委會百大青農，在農試所技術協助下，農委會補助的立體式水簾溫室終於完成，會將此案例當為典範，要推動到全國香菇產區。

「香菇強固型水簾溫室」透過溫室材質與水簾設備，可達到夏涼冬暖條件，夏季不超過28℃、冬季不低於15℃，且相對濕度控制在80到90％環境，使香菇能周年生產，香菇太空包良率提升至95％，產量較傳統設施提升25到30％。透過層架立體化方式養菌，使單位面積養菌量提升6倍，再利用養菌區與出菇區分流配置，使出菇區空間利用率提升4倍，可讓單位面積栽培量增加約10倍。

農委會表示，台灣香菇產業年產值超過50億元，近年來香菇產業遭遇許多困境，包含菌種弱化、木屑短缺及氣候暖化致產量與品質下降等問題，使香菇產業面臨極大挑戰。

農委會農試所為解決香菇產業問題，透過技術轉移方式協助新社區農會與7家農會設立國內第一家香菇菌種公司-蕈源生技股份有限公司，並建立水簾設施香菇栽培技術，藉以克服氣候暖化對香菇產量影響，更透過立體化生產方式，大幅提升香菇單位面積栽培量，提升香菇業者收益。