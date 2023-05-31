冰箱是家家戶戶儲存鮮食的必備家電，不過怎麼樣才能避免冰箱耗電？台電今（31）日分享3個撇步，包括減少冰箱門開關次數及開啟時間、冰箱不要塞太滿、冰箱門要關緊，表示透過這些方法，就能讓冰箱內部留住更多冷空氣，不須多耗電讓冰箱保持低溫。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，冰箱是家裡全年無休24小時運轉的家電，而常保冰箱內部低溫，就能避免冰箱過於耗電。台電分享3個撇步，一是減少冰箱門開關次數及開啟時間，台電指出，冰箱門頻繁開啟或開太久，都會讓壓縮機為了降溫多運轉而耗電，「開一次冰箱，壓縮機平均會多運轉10分鐘才恢復冷藏溫度」，民眾可以將食材分類擺放或在門上標示位置，減少開冰箱翻找食材的時間。

第二招是冰箱不要塞太滿，因為冰箱若塞得過滿，會造成冷空氣無法順利流通，降低保冷效果，要讓冰箱兼顧最大存放效果及省電，八分滿為最佳，民眾最好定時清理冰箱，除了讓食材看得見，冷空氣也能夠流通。

台電提到，三則是冰箱門要關緊，台電提醒，膠條老化要更換，民眾可定期檢查門上膠條是否有老化變形或密合變差，避免冰箱門縫一直漏氣，影響冰箱冷度造成耗電。