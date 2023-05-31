台灣跆拳道選手李東憲日前參加亞太壯年運動會並獲得銅牌，因領獎時高舉五星旗，引發兩岸輿論關注。李東憲昨日表示，此舉並非為了成名，而是真正對大陸有所認同。至於未來，他會回歸日常生活，並繼續推動兩岸交流。

李東憲5月30日參加於廈門舉行的海峽百姓論壇，他在場邊受訪表示，事件以來，他的抖音粉絲漲了將近二十萬，但他強調，並不覺得自己是網紅，也不是為了成名才舉五星旗。

不過李東憲說，如果聲量的擴大能使他從事的交流工作傳播給更多台灣年輕人、甚至讓他們參與其中，這是他所樂見的。至於未來，「該上班就上班、該吃飯就吃飯，不要想太多」。

李東憲表示，自己一直以來從事兩岸交流工作，包括青年學生交流、青年創業等，未來也想做擴大兩岸體育交流方面的工作。他說，體育擁有廣大的民間群體，若能透過體育交流讓更多台灣人走進大陸是件好事，尤其是深入到大眾體育的領域。

出身台南的李東憲，多數親友都支持民進黨。他說，媽媽生前擔心他因從事兩岸交流工作而被台灣老百姓罵，但同時也鼓勵他，只要認為是對的事就認真去做，不用管別人的眼光或想法。

李東憲表示，父親至今對他還是不諒解，偶爾仍會調侃他。他苦笑說「難道我們當孩子的就這麼不得父母信任嗎」，他強調，自己已經成人、有自己的意識，會去辨別是非，而目前令他心裡感到難受的，是無法改變多數家人的想法。

李東憲坦言，自從開始做兩岸交流之後，已經很少與親友接觸，甚至因擔心起爭執，每年只在吃年夜飯時回家。

李東憲也反問，為什麼全家人這麼綠，會出了他一個共產黨、去學馬克思？「當然是我看透了民進黨，不然我以前也是民進黨支持者啊！」他說，自己單純是一個老百姓，轉為支持共產黨，是因為「民進黨做事有問題」。