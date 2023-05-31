美國軍方昨（30）日發布聲明指控，上周解放軍一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機時，從機鼻橫向直切過去，迫使美軍機在殲-16產生的機尾亂流中飛行，痛批殲-16進行「沒必要的挑釁行動」。對此，前大使介文汲31日就表示，「美國現在正在籌組全球反中聯盟，在中國大陸的周邊舉行大量的軍事演習，頻密度跟規模和強度，都在增強，換成別的國家能夠接受嗎？」引發討論。

介文汲31日在中天節目《頭條開講》中表示，「很多事情並不是因為他行之有年就是正確的、就是合理的，美國的戰鬥機、偵察機、軍艦開到別人家門口已經是行之有年了，而且美國現在正在籌組全球反中聯盟，在中國大陸的周邊舉行大量的軍事演習，頻密度跟規模和強度，都在增強，換成別的國家能夠接受嗎？」

介文汲更說，「美國今天在升高軍事挑戰的態勢，我覺得中國大陸現在是有這個實力，殲-16的戰鬥機對付美國的這個偵察機綽綽有餘，給你吃點尾流還算客氣」，介文汲強調，「中國大陸現在的實際作為，就是以行動來表達他的反對，行動反對比口頭反對有力的」，介文汲最後更認為，「現在中國大陸現在對美軍長期的抵近偵查，是以行動來施壓、驅離，給美國一點顏色看看」。