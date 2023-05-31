美國軍方30日發布聲明指控，上週解放軍一架殲-16戰機在南海上空攔截美軍RC-135偵察機時，從機鼻橫向直切過去，迫使美軍機在殲-16產生的機尾亂流中飛行，痛批殲-16進行「沒必要的挑釁行動」。國民黨台北市議員李柏毅31日在《國民大會》節目提到，中美在南海曾有航艦相遇，美方還悠哉拍照，現在氣氛已完全不同。但中美還有很多軍事、經濟上的合作要談，打起來的機會非常低，現在感覺是面子之爭，還可以談。

「然後咧？你生氣又怎樣？」李柏毅提到，之前中國大陸跟美國在南海有航艦相遇，美方還拍了一張照片，悠悠哉哉好像就是瞧不起中國大陸的航艦。現在完全不一樣了，你飛過來，我就在你面前飛，嚇嚇你！

#USINDOPACOM Statement on #PRC Unprofessional Intercept: "We expect all countries in the Indo-Pacific region to use international airspace safely and in accordance with international law."



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李柏毅直言，「但老實講，會打起來嗎？我認為機會真的是非常非常低！」如果真的碰到了，那就開戰？那是非常嚴重的問題。對於中國大陸而言、對美方而言，現在感覺起來是面子之爭。但實際上還可以談，畢竟接下來還有很多，不管是軍事上的合作或衝突，經濟上的合作或衝突。

「都是他們接下來要討論的重點！」李柏毅強調，我們台灣看戲的人，不敢去說誰對誰錯，但至少把自己做好，讓自己民眾過得更好，才是蔡政府應該要做的事情。