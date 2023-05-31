美國國防部長奧斯汀6月1日將在東京與日本防衛相濱田靖一舉行會談，就日本新擁有的反擊能力（對敵基地攻擊能力）的運用展開磋商。另外，兩人將針對抗衡持續開展海洋活動的中國，商定強化日美同盟的嚇阻力。

據日本共同社報導，奧斯汀此行將訪日本、新加坡、印度和法國。他將在6月2日至4日，出席新加坡舉行的亞洲安全會議並發表演說，事後訪印度將與印度國防部長辛格（Rajnath Singh）等會談，在法國將出席二戰諾曼底登陸79周年紀念活動。美國防部早前指出，中方拒絕美方有關在新加坡舉行兩國防長會晤的提議。

在與中國的對立加劇、北韓也推進核與飛彈開發的形勢下，美國總統拜登相當重視與日本的同盟關係。在奧斯汀與濱田的會談上，2人預計還將討論技術合作，其中包括對抗中國高超音速武器的研究。

日本已決定引進美製戰斧巡弋飛彈作為反擊能力的裝備。在美國1月舉行的日美防長會談中，兩人對於實施有關任務的分擔達成共識。而2人的集中磋商主要內容，包括收集對方國家飛彈基地等信息，以及在標靶設定方面展開協作。美國國防部東亞政策前高級顧問蕭夫（James Schoff）指出，「日本的反擊能力在美國看來是戰力提升，日美將實施高水平的信息和數據共享。」