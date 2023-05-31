借東西沒先說，就算是竊盜。一名高三生，臨時向同學借球鞋卻沒先說，事後又忘記歸還，導致對方報警。高三生的母親上網PO文抱怨，大罵對方欺人太甚，稱自己都道歉了到底還想怎樣，文章露出後果然大逆風，網友搖頭嘆氣「上樑不正下樑歪」。

女網友在匿名公社發文「拜託大家幫我評評理」，她表示兒子5月初要上體育課打籃球，但當天穿的是帆布鞋，看到隔壁有多帶一雙球鞋，但物主不在座位上，另一個同學就拿給他，要他先拿去穿，結果體育課上完，兒子忘記立刻歸還，放學時才放回物主座位，導致對方回家後找整晚找不到。

原PO說，物主透過同學得知是兒子拿了他球鞋，便找上門要求兒子想辦法在當晚歸還球鞋，但當時校門已經關閉，進教室要額外寫報告，兒子就回「辦不到，你自己想辦法」，對方因此報警提告。

原PO不滿表示，物主是沒有其他鞋子了嗎？回家不檢查書包自己也有問題，現在全怪到兒子頭上，自己也已經代替兒子道歉，老師也說小事應該可以和解，沒想到對方堅持提告，「我都道歉了，還想要我怎樣」。

網友看完後全部痛罵這名媽媽：「上樑不正下樑歪」、「有這種恐龍媽媽，難怪交出個垃圾孩子」、「沒問就拿，不就是竊盜」、「活到高三也不會先開口，可憐啊」、「你這媽媽爛透了，支持對方告到底」、「難怪人家不想和解」、「看起來你們認為自己一點錯都沒有啊」、「人不在留紙條很難嗎」、「當媽媽當成這樣有夠丟臉」。

遭到大批網友洗臉後，原PO不甘示弱反嗆「這些罵我的，你們小孩不曾做錯事情過嗎」、「我當媽媽的都道歉了還想怎樣」、「才剛18歲就要因為一點小事面對司法你們會高興嗎」、「反正到時法院會還我公道」。