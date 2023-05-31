英國威爾斯地區登比郡（Denbighshire）今天（31）一個小家庭在發現一條長罕見的白蛇在他們的後花園「閒晃」而感到害怕。

‘Terrified’ family spot 4ft-long albino snake ‘lying in the sun’ in back gardenhttps://t.co/ZC1oKTrYFb — Yahoo News UK (@YahooNewsUK) May 31, 2023

據英國《鏡報》（Mirror）31日報導，當地的一對父子科克斯（Shaun Cox）和兒子科里（Cory）正要回家的時候，他們就看到這條白蛇大辣辣的攤在陽光下，而且就在他們家外面。科里很快跑進屋子告訴他的母親凱爾西（Kelsie）外面有什麼東西，起初，這位太太以為這只是一條被人隨便亂丟的玩具蛇。

但她很快意識到那不是玩具，馬上閃得超遠，而先生則立刻前去一把抓住了那條蛇。她說：「當科里跑進來說他找到一條蛇時，我以為是一條假的。」

由於沒有人出面認領有這條白蛇，這家人很快聯絡了動物收容中心，該收容中心為被救援的鳥類和家畜提供庇護，並恢復受傷和生病的動物，這條蛇很快被被辨識出牠一條無毒的玉米蛇，而且這一條「白蛇」是一種稱之為「雪花」的變種，因為牠仍稍微帶有很淡的橙黃色的斑紋，由此辨識出來。

白色的外表很奇特，也因此成為相當熱門的寵物。收容中心經理瓊斯（Kim Barton-Jones）表示，如果沒有人提出要收養這條美麗的蛇，它們將轉交給有經驗的人照顧。