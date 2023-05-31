41歲南韓藝人林江成是歌手出身，發過多張專輯，這些年轉往戲劇領域發展，演過《龍八夷》、《金裝律師》等人氣電視劇，2018年更獲得MBC戲劇大賞最佳男配角肯定，事業蒸蒸日上。他31日原定出席電影記者會，未料前一日在家門口被毒蛇咬傷，必須住院一週，所幸並無生命危險，他也在IG發聲要大家不要擔心。

林江成在演員李知勳(이지훈，音譯)跟韓昇延(한승연，音譯)主演的電影飾演重要配角，然而記者會當天，導演無預警宣布林江成不便出席，原因是他散步時，突然感到腳又脹又熱，接著竟看到一條蛇從眼前爬過，才知道大事不妙。對此，經紀公司向韓媒交代近況，表示林江成是在自家院子被毒蛇咬傷，傷勢從一開始的些微腫脹，到後來腿逐漸出現異常症狀，至少得住院觀察一週。

所幸林江成目前有意識，本人也親自在社群平台報平安，PO出一張腳貼上紗布的局部照，坦言自己確實如同新聞所說被蛇咬到，並解釋每個人的體質不同，需要接受不一樣的治療，因此住進了醫院，也謝謝大家的關心。

消息曝光後，粉絲們寫下關心留言：「天啊！歐巴你還好嗎？」、「哥要快點好起來」、「這是怎麼一回事」、「希望不會痛！趕快去買樂透吧！」、「在新聞看到你的名字很訝異」、「是毒蛇！看起來好可怕」、「不～我替你好難過」、「真是太突然了，要在醫院好好治療喔。」