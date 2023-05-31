力暘能源總裁古盛煇今天被諭知400萬元交保後，公司同事替他慶生。（摘自力暘能源臉書）

台南地檢署昨天指揮警調人員全台同步搜索力暘能源等46處相關處所，約談力暘能源總裁、前行政院顧問古盛煇等人到案後，今天凌晨對古盛煇諭知400萬元交保，另5名財務會計、土地規畫部人員也分別諭知15萬至20萬元交保。力暘能源傍晚在臉書發表聲明強調「絕無不法情事」，還說總裁配合檢調單位調查釐清事件後，已返回工作崗位，今天適逢生日，總經理也偕同公司同仁們一起為他慶生。

該公司臉書還表示，「古總裁也笑說長一歲，智慧跟經歷也跟著增加，同時許下願望，希望檢調儘快查明案情。在風波後，公司將更謹慎審視工作程序，而力暘會持續秉持一貫嚴謹的工作原則以及自我要求，回應社會期待。」

力暘能源在聲明書中指出，112年5月30日台南檢調單位因貪汙索賄案至本公司北、中、南辦事處進行調查，本公司相關人員亦全力配合檢調單位提供資料，但有媒體指稱本公司總裁古盛煇、董事長黃志文被檢調單位執行搜索逮捕，並非事實，二員僅是配合調查並已經完成返回工作崗位。

本公司聲明所有作業均依照政府相關規定辦理，絕無不法情事，目前亦全力配合檢調單位調查，釐清案情。

此事件對於力暘的財務、業務或營運狀況無任何重大不利之變化，特此聲明，以正視聽。