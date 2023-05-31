高齡化社會，加上民眾生活習慣，愈來愈多人有退化性關節炎困擾，膝蓋卡卡，成了很多長者的難忍之「痛」。新北市立聯合醫院骨科主任李忠謙指出，膝蓋使用磨損退化是正常現象，民眾如果疼痛切記不要忍痛不處理，發炎情況下磨損會加劇，及時就診對症下藥治療，才能有好的生活品質。

李忠謙表示，退化性關節炎在亞洲地區以女性較常見，可能是生活習慣與作息影響，膝蓋間的軟骨磨損就會發炎疼痛，好發年齡又在到55歲左右。

李忠謙指出，退化性關節炎可分為0到4級，但因每個人體質不同，有些人1級就會有疼痛感，或是本身有A字腿、O型腿者，感受也會較明顯，體重較重的民眾、運動員、喜爬山者最多，有些人沒有症狀，但年紀到去醫院，通常也都會有相關問題。

李忠謙說，處理骨關節炎，保守治療可先從生活型態改變，例如減重，或做和緩走路、游泳運動，配合大腿周邊與膝蓋周邊肌力如股四頭肌強化等來保護。

進一步治療，目前有許多非類固醇抗發炎藥也都能有效減緩疼痛，李忠謙強調，膝蓋會痛就是有發炎情況，若處於發炎情況，膝蓋磨損就會加劇，要及早就醫處理。

藥物用完下一步，也可進一步玻尿酸注射，嚴重可採取人關膝關節置換，可依據磨損程度選擇半人工膝關節或全膝關節置換。

李忠謙說，目前膝關節置換術相當成熟，成功機率都很高，民眾活動力增加，生活品質就會好，生命也能更加延長。

坊間有許多葡萄糖胺、UC2，甚至有擦的產品標榜可以讓軟骨再生，李忠謙說，這些產品多是軟骨組成的成分，有些人確實會有效果，但要逆天讓軟骨再生不太可能。

李忠謙說，民眾想先吃吃看這些保健產品他不反對，有些人確實能夠改善疼痛，但若真的怎麼試都沒效，建議民眾還是到醫院就醫，找出確切原因，根本治療，才是上策。