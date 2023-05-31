41歲香港武打演員李嘉6歲開始習武，他曾當過輔助警察與私人保鑣，2010年擔任節目《功夫傳奇》主持人，走訪香港、武當、少林、新加坡、山東、蒙古、印度、俄羅斯等地與武術家切磋，2021年他與圈外人女友結婚，近日他透露老婆遇到車禍，胸骨慘遭撞斷。

據《香港01》報導，去年10月李嘉妻子在大陸遭遇車禍，胸骨被撞斷，事發後妻子哭著打給他，但因為當時還在進行隔離政策，且李嘉人在香港，因此沒能第一時間趕過去，他透露：「那一刻真的很無奈，這件事讓我覺得對不起她」，妻子是開車出行，對方一撞車頭都爛了，結果後來肇事司機搞失蹤，目前還沒找到人，妻子的身體還在調理中，這段時間他有意減少工作，他也盡量抽空照顧妻子。

李嘉在社群平台中分享後續，表示肇事司機當時沒有為車輛購買保險，撞到妻子後才找關係買，而負責這起案件的珠海交警知情，意外發生到現在該肇事司機尚未出面與他們商討賠償事宜，一度失蹤斷連，目前只好交給法院處理，他呼籲大家開車要小心，周遭好友紛紛安慰他：「希望阿嫂早日康復」、「吉人自有天相」。

李嘉身手了得，考進藝員訓練班後就在TVB劇集中充當小角色，《封神榜》、《尋秦記》、《衝上雲霄》、《雙雄》等等影視作品都能看見他的身影，2021年他曬出與妻子的結婚証，開心表示「2021年最有意義的事情」，在社群平台宣布已婚消息，獲得許多朋友祝福。