I truly appreciate you spearheading this event. But I think you need take a hard look at these photos and ask yourself if you can play in a game where the people who did this are being honored. That’s your savior they’re supposed to be depicting right there. pic.twitter.com/M6KhtCUIZ7 — Megan Basham (@megbasham) May 27, 2023

大聯盟球隊的LGBTQ+驕傲活動將於6月登場，洛杉磯道奇的明星投手柯蕭（Clayton Kershaw）並未反對同志權益，但他對於LGBTQ+團體「永久放縱姊妹會」（Sisters of Perpetual Indulgence）將受到球隊表揚而感到不滿。

柯蕭對《洛杉磯時報》說：「我不同意取笑別人的宗教信仰，我認為無論你信仰什麼宗教，你都不該取笑別人的信仰，這是我絕不能認同的事。」道奇是美國加州的球隊，但柯蕭出身於德州，他與妻子Ellen都是基督徒。

永久放縱姊妹會利用行動劇來抗議與諷刺基督信仰，包括裝扮成天主教的修女、打扮成耶穌、背著十字架做出一些猥褻的動作，挖苦他們的性保守觀念。這個團體成立於1979年，早年貢獻過力量幫助過愛滋病患。

一些教徒在網路力拱柯蕭表態：「如果柯蕭你不站出來發聲，你就是把自己的工作置於耶穌之上。」「柯蕭你身為球隊的大球星，我們只能依靠你向球隊轉達了。」道奇還是願意給柯蕭面子，他們讓柯蕭宣布「基督信仰與家庭日」將於美國時間7月30日在道奇主場舉辦的消息。

柯蕭說：「我們今年一直計畫舉辦基督信仰日，宣布的時間提早了，這是（道奇球團）對於永久放縱姊妹會事件的回應。」柯蕭指出今年將是在疫情之後首度重啟基督信仰與家庭日，算是給他自己以及那些不滿的球迷一個交代。柯蕭已表示他不會抵制球隊驕傲日的活動。