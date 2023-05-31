台泥股價39元，跌破10年線，今台泥召開2023年股東會，有小股東表達質疑，認為公司提出一堆願景投資，到底有無用內部報酬率(IRR)衡量過？對此台泥董事長張安平數次打斷其發言，還霸氣說，不只股價，公司這10年來有配股配息，如果股東算出來有賠錢，「賠多少我賠你」。

台泥積極轉型，投資儲能、太陽光電、充電樁等新事業，張安平也常提循環經濟願景，但這些今天遭小股東質疑「無感」，認為這些願景布局都是很龐大的投資，是否都有用IRR去衡量過，哪一個是高的？哪一個回收短的？

一聽到IRR，張安平立刻顯得不耐煩，數次打斷小股東發言，說內部當然會做，「但如果投資這個都要比IRR，我不用做事情。」

小股東緩頰解釋，提出IRR標準只是怕萬一有投資錯誤的話，未講完張安平就立刻打槍，「沒有投資不錯誤的，你有本事投資不錯誤，我沒有這本事。」

他強調，台泥做的任何投資，都經過董事會同意，但沒人可以保證任何投資都是正確的，但會給股東合理利潤。

小股東略有抱怨說台泥現在股價位於10年線以下，張安平聽到後立刻表示，別忘記這10年是有股息及配股的，「你算出來多少錢，賠多少我賠你。」。但如果算出來，有賺多的，張安平說要給他，1％就夠，引發現場一片笑聲。

張安平強調，台泥有願景，但確定不會造成大量的虧損，有正報酬率，有成長才會往前走，沒有一個非要IRR高到某個程度才能投資的。