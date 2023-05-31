現年75歲，住在蘇格蘭的的喬•卡梅隆 (Jo Cameron)， 是一位極罕見的「無痛者」，對她來說，疼痛是一種抽象的感覺，即使遭遇大手術，或是生孩子，她也不需要任何止痛藥。除此之外，她的傷口康復能力頗佳，現在科學家正在研究她的DNA，試圖找到關閉痛覺的方法。

科學警報(SciencAalert)報導，根據 2019 年 BBC 的一場採訪，卡梅隆有一次遇到一場煮飯時不慎燒到手，竟然是聞到燒焦味才知道自己的皮膚在燃燒。對她來說，痛苦不過是一個抽象的概念。

她「超能力」是在她 60 多歲時才被發現的，當時她接受了兩次髖關節手術，醫護人員建議她吃止痛藥，但她堅稱說自己沒事，才被醫學界發現她沒有痛感。這個案例極為罕見，被稱為「先天性痛覺不敏感」( congenital analgesia)，源自於基因突變，大約2萬5千名新生兒才有一例，但卡梅隆又是其中最特別的一種，她受傷後的康復能力相當好，沒有因為感覺不到傷口而一直發炎。

她同意醫學界以她為研究對象，以瞭解疼痛感覺可以如何關閉，現在倫敦大學醫學院 (UCL) 的科學家似乎找到了線索。

科學家發現，卡梅隆身上的FAAH-OUT 基因發生罕見變異，該基因是在2019年發現並命名，並沒引起什麼關注，因為這麼多年來，找不到該基因的用處，因此人們認為FAAH-OUT只是沒有任何用處的「垃圾DNA」。

喬卡梅隆上節目，她吃世界最辣的辣椒也神色自若，雙手泡在刺骨的冰水也沒有難受的感覺。

然而， FAAH-OUT 在調節另一個名為 FAAH(脂肪酸醯胺水解酶)的基因，起了關鍵作用。FAAH基因有時被稱為「快樂基因」或「健忘基因」，因為它會使人們不那麼焦慮，而且容易心不在焉。

卡梅隆的 FAAH-OUT基因突變之後，有348個基因被抑制，其中包括與疼痛傳導有關的工作；另有797個基因被活化，現已知有一些與傷口復原相關。總而言之，這些可能有助於解釋卡梅隆對疼痛的不敏感、明顯的傷口癒合速度提升，以及她不會感到焦慮和恐懼的原因。

其實，FAAH的基因很早就被科學家發現與疼痛有關，在過去的二十年裡，研究人員多次嘗試製造針對FAAH的藥物，但是忽略了該基因也有自己的控制器，也就是FAAH-OUT。

現在了解 FAAH 和 FAAH-OUT 之間的相互作用後，或許可以幫助科學家重新理解疼痛的基因成因。

這項研究很可能開發出不會上癮的止痛藥，甚至可以發現加速傷口癒合、治療抑鬱症等研究的關鍵。