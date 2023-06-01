歐洲國家擬在北海大力建置離岸風電，不過自從海底天然氣管遭破壞後，海上基礎建設的安全性就亮起紅燈，讓這個提高能源自主性的願景面臨挑戰。

丹麥沃旭能源（Ørsted）德國分公司總經理庫畢沙（Jörg Kubitza）表示，離岸風電對能源供應的重要性與日俱增，但風場該如何保護卻不受重視，如果有突發狀況，要跟那一個政府機關聯絡都不知道。

這家歐洲最大離岸風電開發商的代表告訴「商報

」（Handelsblatt），相較之下，波蘭陸上的運維控制中心有人配備武器保護，海上變電站也能滿足軍方的防衛需求，比德國進步很多。

自從去年9月連結德國和俄羅斯的北溪天然氣管線（Nord Stream）遭炸藥破壞後，海底電纜、離岸風電設備等海上能源基礎設施的安全性就亮起紅燈。

專精國防的德國基民黨（CDU）議員基塞維特（Roderich Kiesewetter）也坦言，現階段問題是政府和風電業者、以及北海沿岸各國彼此缺乏協調，他建議政府和北大西洋公約組織（NATO）的防衛計畫有必要納入海上基礎建設。

德國正準備立法保護關鍵基礎措施，但維安的額外支出到底誰該買單各界意見不一，執政社民黨（SPD）議員雪佛（Ingo Schäfer）指出，俄烏戰爭爆發後，國家安全受威脅的程度大幅增加，他認為離岸風電業者有必要負擔一部分責任。

受到俄烏戰爭的刺激，歐洲正加速擴大離岸風電建設，將北海打造成全球最大發電廠，以提高能源自主性，擺脫對俄羅斯化石燃料的依賴。