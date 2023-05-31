夏日來臨，許多人喜歡去泳池玩水消暑，一名網友表示，他近日在美式賣場好市多買了一款大型的充氣式滑水道泳池，孩子興奮地完了足足2個小時，簡直上癮。貼文一出，讓許多人直呼羨慕，然而也有家長直搖頭，認為這款充氣式泳池體積太大，根本沒有地方擺放，且玩完要收拾也讓人相當頭痛。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文表示，上周末在好市多買了一款充氣滑水道泳池，讓孩子們玩上癮，「整整2個小時溜了肯定有上百趟」，商品還有附鼓風機，只要1到2分鐘就能完成充氣，再接上附設的水管還能開啟水道噴水模式。

原PO表示，唯一會擔心的問題是，孩子溜下來時可能會撞到地板，因此他特地在水道下方鋪設軟墊，直說：「家裡有空間的，超級推薦啊！你家就是水上樂園！孩子們玩得開心到爆炸」。

一名網友買了好市多的充氣式鯊魚滑水道，讓孩子玩的不亦樂乎。（圖／翻攝自好市多官網）

貼文一出，累積超過千筆留言，「買這個在家玩會玩瘋」、「這還不買爆」、「這真的很好玩，我們家也有一個，我老公買展示品7千多，在疫情的時候只能宅在家超方便」、「買起來吧！放頂樓剛好」、「別人家的東西都比較好玩」。

不過也有許多網友指出，這款泳池的體積太大，很難有人家裡可以擺得下，此外，玩完要收拾也是一大難題，「透天也沒這種大空間」、「我不缺充氣泳池，我缺一個大別墅」、「我家有一個滑水道，但要收的時候，就算已經洩氣還是非常非常的重」、「我也有買很超值，水不用等很多就能開玩，只是晾乾真的很…重又耗時」。