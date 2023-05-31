癌症人人聞之色變，防癌抗癌之道一直是大眾關注焦點。澳洲科學家最近發現，家中多擺一些綠色植物有助於清除室內有毒氣體成效極佳，包括有致癌之虞的汙染物。這是學界首度針對此一領域發表具體研究成果，實驗僅使用3種常見植栽，就能讓室內空氣有毒物質清除超過97%。

很多人都知道植物能改善室內空氣品質，但對於空氣中的毒物潔淨力有多強？英國《每日郵報》報導，雪梨科技大學（University of Technology Sydney，UTS）研究團隊測試多種植物的能耐，特別針對汽油產生的油氣（petrol vapour）清除能力收集數據。油氣是有毒混合物的來源之一，全世界的建築物都找得到它的蹤跡。研究發現，在室內多擺一些綠葉植物，8小時過後室內有無氣體可清除高達97%。

世界衛生組織（WHO）統計，2020年全球大約320萬人因家戶空氣污染過早死亡。吸入油氣可能導致肺部發炎、頭痛、噁心嘔吐。癌症、氣喘與其他慢性病也與長期暴露於油氣之中有關，因而導致壽命縮短。雖然尚未獲得證實，UTS這項研究傾向於認為只要有效清除室內空氣中的有毒化學物質就能降低罹癌風險。

Your humble indoor plants deserve lots of love. A new study by @UTS_Science and @UTSFEIT researchers has found indoor plants can remove between 81 and 97 per cent of petrol vapour’s toxic components within eight hours. Story via the @australian: https://t.co/BEMTImkl34 — UTS (@UTSEngage) May 25, 2023

這項研究由UTS與澳洲造景業者Ambius合作進行。研究指出，大多數人一生有9成的時間待在室內，包括住家、職場、學校，因此，改善室內空氣品質「至關緊要」。

研究團隊指出，許多工作場所與住家甚至部分學校均附設車庫，這些場所位處交通要道或鄰近加油站，人們也就天天暴露燃油化學物質之中。Ambius公司針對這項研究架設9面植栽牆，使用了4盆居家植物，牆面以壓克力封裝，科學家使用0.25毫升的汽油化學物質混合物在壓克力罩之內以攝氏80度加熱，讓氣體變成蒸氣。每小時測量一次植物清除多少有毒蒸氣量。

實驗得知，為期8小時的清除效果最佳，超過8小時之後植物仍會繼續清除空氣中的毒物。

汽油相關化學物質很多，這次實驗發現，植物「滅毒」效果最好的是烷類（alkane），消除了97.9%；環戊烷消除88.18%；已知致癌物之一的苯（benzene）清除效果也高達85.9%。

家中多擺一些綠色盆栽，可有效改善空品，還可消除有毒物質。（示意圖／Shutterstock）

主持這項研究的UTS助理教授托畢（Fraser Torpy）說，這項研究是學界首度測量植物清除油氣相關混合物能力的研究，而且研究結果「令人震驚」：「只要幾個鐘頭的時間，植物不僅能移除空氣中大多數的汙染物，甚至還能有效清掉大多數與汽油有關的汙染物。」

Ambius公司總經理哈吉森（Johan Hodgson）表示，這項研究為至內植物與植栽牆具備的能耐提供了新的證據，證明植物能夠快速、持續潔淨我們每天呼吸的空氣：「我們知道室內空品汙染程度往往比室外空氣更高，影響人類身心健康。不過，這項研究給大家帶來了好消息，只要在屋內擺放植物就能有很大的改變，方法極其簡單。」

哈吉森說，上述實驗使用的植物有3種：黃金葛（Devil's Ivy）、吊蘭（Spider Plant）、合果芋（Arrowhead Plant）。