大陸網路近日流傳1張數學考題照片，有名學童因碰到了「無法整除」的數學題目，其題目為「媽媽買回5塊餅分給兄弟4人，怎樣分才是最公平合理的呢？」，老師還畫了5個圓形圖案，請學童在圖上面劃分做答，然而，學童卻寫了一串答案，雖然不是標準答案，但卻引發網友們回應「雖然答錯了，但人生卻走對了」。
近日有大陸網友在微博分享1張圖片，圖片中是道數學考題，其題目為「媽媽買回5塊餅分給兄弟4人，怎樣分才是最公平合理的呢？」，並畫了5塊餅的圓形圖案，要學童「請直接在圖上表示」，然而，在5個圓形圖下，有串用鉛筆寫的答案，其寫著「可以給媽媽一塊」。
網友見到先真無邪的學童寫的答案，紛紛留言表示「兒童的想法很天真，但也能讓人看到什麼是真正的分享」、「好暖心的答案，一定是個好孩子」、「答案不重要，重要是孩子太孝順了」、「真的很不錯，這樣的答案」、「從小就可以看出小朋友很懂事、很細心」、「雖然答錯了，但人生卻走對了」、「重要是小朋友的孝心」。
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