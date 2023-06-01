日本豐田汽車公司（Toyota Motor Corp）今天表示，自2016年10月起至2023年5月止，部分大洋洲與亞洲國家客戶的資訊可能已被公開查閱，但不含日本客戶。

路透社報導，豐田汽車公司指出，可能被人從外部讀取的客戶資訊包括姓名、地址、電話號碼、電子郵件信箱、車輛識別和登記號碼。

豐田汽車公司本月稍早才宣布，由於人為疏失，215萬日本用戶的車輛資料可以透過公開管道取得，且時間長達10年。

全球銷量最高的豐田汽車公司指出，在發生稍早的事件之後，公司對「豐田智行互聯」（Toyota Connected Corp）管理的雲端環境展開廣泛調查，結果又發現最新問題。

豐田汽車公司表示：「我們認為這起事件也是因為資料處理規則的普及和實施不夠充分…我們已實行一套系統來監測雲端設定。」

這次問題出在雲端環境設定錯誤。海外經銷商為了處理和管理車輛維修檢查而蒐集客戶資訊後，豐田把資料儲存在雲端。

公司發言人表示，豐田正在依照每個國家的法律規範進行調查。

豐田並未說明有多少客戶被波及、客戶所在的確切國家，以及旗下豪華汽車品牌Lexus的客戶是否受到影響。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120531