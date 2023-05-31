美國非營利組織「人工智慧安全中心」(Center fot AI Safety,CAIS) 30 日發布一份連署公開信，只有短短一句話「降低人工智慧(AI)滅絕人類的風險，應該與其他社會規模的重大風險，例如流行病和核戰爭一樣，成為全球優先事項」。包括Chat GPT母公司OpenAI的執行長山姆阿特曼、微軟、Google等科技公司執行長，以及AI相關專家學者等350多人都共同簽署。

「人工智慧安全中心」的公開信非常簡單明瞭，就是強調人工智慧有滅絕人類的風險，應該成為全球的優先事項，用對待核武戰爭相同的等級來正視這個風險。共同簽署公開信的除了阿特曼以外，還有研究人工智慧的先驅「AI教父」辛頓（Geoffrey Hinton）、Google人工智慧研究部門Deepmind的CEO、微軟首席科學官以及中國、美國等多國名牌大學的教授和科學家，共350多人。

「人工智慧安全中心」網站上也列舉出AI科技帶來的幾大風險，包括人工智慧掌握到研發藥物的工具，進而製造出生化武器；AI生成的海量虛假訊息，被國家、政黨、組織利用於說服他人，AI自行產生極具說服力但不正確的論述，所引發的嚴重後果；人類最終失去自我管理能力，必須完全倚賴機器等等。

今年5月中旬，美國參議院司法委員會隱私科技與法律立法小組召開「AI監管：人工智慧的規則」聽證會，OpenAI的執行長山姆阿特曼做為與會證人出席。會中，阿特曼也點出他對人工智慧科技發展的憂心，他強調，若AI技術跑偏將會產生嚴重問題，希望能對此直言不諱也願意與政府合作，他也提出3 點建議，「成立一個新的政府機構，負責授權大型AI模型，並撤銷不符合政府標準的公司許可證」、「為AI模型建立一套安全標準，評估其危險性」、「需要獨立的專家，獨立審查模型的各種指標表現」。