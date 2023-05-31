國防部於5月25日透露，5億美元軍援近期就會實施，將以FIM-92肩射式刺針防空飛彈為主，另有消息指出，該批軍械已經在近日抵台。媒體人朱凱翔31日在《頭條開講》節目指出，過去每個立院會期都在通過軍購預算，但都遲遲不到貨。魚叉飛彈宣稱能400公里射程源頭打擊的，到貨竟射程腰斬、性能不足。刺針飛彈也在俄烏戰爭被驗證，因為要紅外線導引，第一架飛行器通過後，刺針小組會被第二架掃蕩，形同自殺攻擊。

「台灣人有這麼好騙嗎？我們下單的武器幾乎一件都沒到貨耶！」朱凱翔表示，蔡總統第一任期尾到第二任期，每個會期都在通過軍購預算，F-16V、坦克車等各式武器，沒有一項到貨。F-16V第一季就該到貨，現在2024會不會來都還不知道。

朱凱翔提到，魚叉飛彈也是，是美國宣布之後，國防部趕快送預算書到立法院，逼著通過。那時海軍說，我們的人力、部署，頂多買30幾套，那時美國強逼要買100套，800多億的預算。這麼多年過去，前幾天新聞才說美國國防部跟波音下單了，那請問當年逼買是在幫波音公司紓困嗎？

「最好笑的是，魚叉飛彈還鬧三胞！」朱凱翔指出，當時到立法院來說非買不可，因為解放軍2024、25、27這幾年就可能犯台，危險得不得了！我們一定要有魚叉飛彈，才能把70％解放軍的登陸船團殲滅於海上，還說買的是最新型、可打400公里，可源頭打擊，解放軍船團還在港口集結就打得到了。就這樣連哄帶騙、威脅利誘、非過不可，後來美方發布消息說，我們買的是一般型的，立委就質詢怎麼射程腰斬，性能也不足？

朱凱翔強調，國防部就東拼西湊一個說法說，那是改良型的，既不是深層型，也不是一般型，就是一個台灣特仕版的概念。我們就是要一天到晚被耍：還沒到貨、還沒到貨。最後壓力太大，就丟5億美元援助，也不是我們要的，就拿去拿去啦，不要叫，在那叫什麼？

「最近你去看烏俄戰爭，刺針飛彈真的是要飛機飛很低，你才打得到！」朱凱翔直言，而且它是紅外線導引，就是飛機飛來了，你得先躲好，飛機飛過去，發動機對著你的時候，趕快拿出來，因為要追它的熱源才能發射。俄羅斯有很多戰術影片，就用兩架直升機，等第一架過去，刺針飛彈小組冒出來的時候，第二架就打你！所以基本上這都是自殺攻擊，好像手遊隨便按一按，就射後不理？不是這麼一回事！