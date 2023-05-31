買房對於許多人來說是人生大事，因此事前看房都會仔細觀察各項優勢與缺點。房市專家Sway今（31）日分享住家的9種「隱形嫌惡」，貼文一出引發熱議，其中第九種「香火鼎盛的廟」更是被許多人選為最討厭的設施！

Sway在臉書粉專「Sway房市觀測站」發文表示，昨日他到台北南港實體演講時，發現空中的飛機變多了，耳邊除了傳來劃破天空的噪音，還有陣陣建築工地的噪音，未來若大陸航線全面恢復還會更加吵鬧，因此被他封為隱形嫌惡之一。

Sway公布他整理的9大嫌惡，一是飛機，像是位處航道下方的台北內湖與南港、新北的三重大同，常態性的吵；二是小孩，像是公園第一排或學校操場教室第一排，下課時分很恐怖；三是垃圾，他認為，定時出現垃圾落地等待時很臭、很髒；四是隔壁蓋大樓，若建商搞出一個洞或房子塌了，會導致粉塵很多，另外大樓還擋住陽光跟隱私。

Sway說明，五是大型垃圾，像垃圾集合點三不五時就會有許多臭垃圾一起出現；六是基地台，像是原本買房的時候隔壁公寓大樓沒有基地台，住的時候卻突然出現；七是有不常開的車，三更半夜時突然警報大響吵醒人；八是壞掉的加壓馬達，滅音器壞掉或抽水不順都會在半夜擾人；九是香火鼎盛的廟，不只煙霧會沿著風向薰人，惡劣者會開喇叭念經，最討厭的則是辦活動。

對此，許多網友紛紛回應，「不怕交通噪音的路過，莫名很無感，連火車我都沒感覺！但對廟會活動和國中小就很不行…」、「宮廟真的超討厭，三不五時燒經搞得烏煙瘴氣就算了，六日還要辦活動，吵整天！」、「學校跟宮廟都是最大的惡鄰」、「第9點很認同，曾經住在宮廟的樓上，香火鼎盛沒關係，我住5樓也不常聞到，重要的是下面宮廟齊聚的人，什麼人都有，出入變得非常複雜，有的還改裝機車，在樓下騎來騎去，真的煩不勝煩，乾脆搬走」。