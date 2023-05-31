《機構投資人》雜誌通過來自超過1,500家機構、約5,500位專業投資者的投票，評選出亞洲區內最佳賣方分析師團隊。在2023年的評選中，摩根士丹利亞洲研究團隊入選全數36項研究類別，其中16個團隊排名第一，十個團隊名列第二，七個團隊獲得第三名，排名前三的團隊總數達33個。此次評選覆蓋除日本外的整個亞太地區。

摩根士丹利亞洲研究部主管兼董事總經理Magdalena Stoklosa表示，對於再次獲得殊榮感到非常榮幸，並衷心感謝客戶始終如一的支持，以及團隊不懈的努力。摩根士丹利研究部專注為客戶創造超額收益，透過洞悉關鍵的議題，如技術擴散、去碳化、多極化世界等，帶領與投資者探討相關主題。儘管市場充滿挑戰，但大摩亞洲區的分析師透過與全球團隊在跨產業、地區和資產類別的緊密合作，不斷推進這些複雜議題的辯論，為客戶提供重要且深度的分析，協助他們實現投資目標。

摩根士丹利研究部擁有一系列產業領先的研究產品，包括《藍皮書》系列（Blue Papers）、《基本面》系列（Foundations）、《洞察》系列（Insights）、《觀點》系列（Ideas）及《動態》系列（Updates）等，既有著眼長遠的深度分析，也有專注於短期的投資建議，旨在為客戶提供豐富多元的內容。

《機構投資人》的投票結果顯示，摩根士丹利亞太區研究部在市場、產業、宏觀及策略評選類別中保持卓越表現。在宏觀經濟、股票策略類別中排名第一。在亞洲各市場的評選中，大摩在大陸、台灣、新加坡及南韓名列第一。此外，摩根士丹利在汽車和汽車零組件、銀行及非銀金融、建築材料、化工，石油和天然氣、娛樂和住宿、網路、科技／硬體、科技／IT服務和軟體、電訊及運輸等產業類別中榮獲第一名。