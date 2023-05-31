歡慶7週年，「麗會所」泡湯或健身房搭配面膜，享777元特惠價。(福容大飯店提供)

6月底前，福粵樓養顏聖品「官燕楊枝甘露」，週年慶推薦價680元加1成即可品嚐。(福容大飯店提供)

福容桃園機捷A8店週年慶豪邁加碼，每人加價300元起即可大啖龍蝦美味。(福容大飯店提供)

ABar最新推出「跳跳蝦套餐」原價1380元，特惠價每份999元。(福容大飯店提供)

6月想省錢住飯店、吃好料的人，這篇必收。2016年開幕的福容大飯店桃園機捷A8店迎來7歲生日，業者特別推出「Let’s Cheers7週年慶」活動，從餐飲到住宿通通放送大利多。包括777元週年慶限定商品、每人300元起大啖龍蝦、消費滿額可參加「777抽大獎」，週週送出價值上萬元的福容飯店住宿券，最後還可抽海外出國豪華大獎，最大獎是台北到曼谷雙人來回機票。

福容桃園機捷A8店自6月5日至6月30日歡慶7週年，多項限定優惠盛大推出。住房優惠方面，活動期間向飯店直接訂房，含官網、電話、「享福卡」APP，原每筆可累積的「享福卡」住房點數享加倍贈送。館內「麗會所」推出777限購商品，包括肌底層多效保濕面膜搭配泡湯或健身房1次，原價1120元，回饋週年慶特價777元，相當於原價打7折。

在餐飲部分，福粵樓「官燕楊枝甘露」原價1080元，特價680元，現省400元；ABar新推出「跳跳蝦套餐」原價1380元，特惠價每份999元。此外，飯店更大手筆「龍重」升等，6月底前，在田園咖啡廳用餐，每人只要300元起，即可加價購「奶油焗龍蝦」半隻；若喜歡中式料理，「福粵樓」同樣享有300元起美味升等，「銀絲蒜香蒸龍蝦」或「上湯焗龍蝦」二選一。以上優惠須另加1成服務費。

為感謝長期支持飯店的忠實顧客，福容桃園機捷A8店今年度特與中華航空及旅遊精品「Deseno笛森諾」行李箱合作，擴大回饋力道，舉辦萬元抽獎活動。週年慶期間，全館消費滿777元，即可參加「777抽大獎 週週送」及「777抽大獎 月抽獎」雙重抽。其中「週週送」每週抽出1名，分別贈送福容淡水漁人碼頭店、福容福隆店、福容麗寶賽車主題旅店及福容花蓮店住宿券。

7月初累積週年慶期間全部符合資格者，再舉辦第二重「月抽獎」活動，預計抽出共60名幸運兒，贈送包含中華航空台北到曼谷雙人來回機票、2023年最新「Deseno笛森諾」30吋尊爵魔力胖胖箱，福容大飯店「麗會所」SPA療程、2023年福隆沙雕藝術季門票等大獎。業者表示：「抽獎次數以777元為準自動換算，消費越多、得獎機會越高。」