新北市長侯友宜5月17日接受國民黨徵召，成為藍營2024總統候選人，媒體人韋安強調，相較於賴清德說想跟習近平共進晚餐，柯文哲海誓山盟牽手看大海，只有侯友宜最認真打拚，不僅要顧好市政，還要為2300萬台灣人找尋和平和出路，台灣人不會讓侯友宜落後，而會挺他再變第一。侯友宜的支持度正在奮起直追，2個月內（到8月），就會重回領先。

韋安31日在臉書發文表示，5月11日，媒體圈和政壇不少人都覺得，侯友宜「很危險」，不可能被徵召時，「本版就篤定一定是他！」現在所謂支持度，應該是民調短期的「技術性問題」，而侯友宜的支持度正在奮起直追，2個月內（到8月），就會重回領先。

韋安強調，賴、柯跑了3、4個月，侯才剛開始10幾天，應該一點問題都沒有。

「好好作代誌、真情捨命顧台灣！」韋安同日稍早也發文直言，別人海誓山盟牽手看大海，或是想著跟習大吃頓飯（吃豆腐）。只有侯友宜最認真打拚，不僅要顧好市政，還要為2300萬台灣人找尋和平和出路。人民怎麼會捨這樣的「台灣水牛」，而去他求，天馬行空或不可信賴的選擇？台灣人永遠不會讓侯友宜變「第三」，而是如何挺他再變「第一」。走著看吧！