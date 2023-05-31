根據能源局1月公布離岸風電浮動式風場示範計畫草案，單一申請案容量規模為6至12座浮台，可申請案為兩案，得視情形增加一案，完工併網年度為2028年，預計今年第四季完成遴選。

貝富新能源執行長馬丁（Carlos Martins）認為，台灣儘速啟動前商業型（Pre-commercial）示範計畫，且招標規則應納入躉購費率，以奠定台灣在亞太地區作為浮動式風電領域先驅地位。他也建議浮動式風場示範計畫應釋出三個名額，讓業者測試三種不同技術，進而加速產業發展，更盼相關規則儘早於年底公布。