Serve Robotics早在2021年就與外送巨頭Uber Eats合作，30日正式宣布2026年開始，要在美國各大城市推出AI機器人送餐服務。

此配備4個輪子的自駕機器人由AI驅動，充電一次能跑25英里（40公里），運送重達50磅（約23公斤）的商品。Serve Robotics表示，AI機器人一天可跑數十張訂單。

特定客戶透過Uber Eats的應用程式下單，會有AI機器人送餐的選項。機器人送餐到指定地點後，顧客須輸入密碼方可取餐，落實無接觸送餐服務。

Uber Eats與Serve已開始在美國加州實地測試AI機器人外送服務。Uber力拼2040年前成為淨零碳排平台，讓AI機器人送餐是其中一部分。

Serve自去年開啟機器人外送業務，每月以逾30％的幅度成長，迄至目前洛杉磯有超過200家餐廳加入這個行列。

Serve Robotics的共同創辦人兼執行長卡夏尼（Ali Kashani）發聲明指出，「對於將合作觸角伸向Uber備感振奮，朝機器人外送大規模商業化邁進一大步，這是我們成功結盟的證明。」

卡夏尼說：「對於能持續與Uber合作，將此創新技術推廣到全美更多城市，我們感到很興奮。」

Uber目前在佛州邁阿密，對另一家機器人公司Cartken研發的6輪AI機器人進行測試工作。

谷歌母公司Alphabet旗下的自動駕駛技術部門Waymo，也與Uber建立多年合作關係，Uber用戶可利用Waymo自駕車享叫車或送餐服務。