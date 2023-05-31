台灣人壽近兩日陸續推出兩張新的保障型利變保單，美元利變終身壽險宣告利率4％，目前為業界最高，另一張新台幣利變增額終身壽險宣告利率2.7％。但除了兩張新保單，其餘現售保單皆未調整，美元儲蓄型商品最高宣告利率仍為3.15％，新台幣儲蓄型商品未調整，最高宣告利率仍為2.55％。

中國人壽為強化保障型期繳產品，6月調整部分美元保障型商品宣告利率，主要調升幅度約5～10基本點，美元宣告利率最高為3.9％。

其他壽險抱持觀望，未立刻跟進，6月份包含國泰人壽、富邦人壽、全球人壽、南山人壽、三商美邦人壽等按兵不動。

去年12月壽險業拉高一波宣告利率，當時以台灣人壽美元保單宣告利率3.8％最高。今年4月國泰人壽拉高美元保單宣告利率，5、6月未調整，目前國泰人壽現售的美元保單商品，宣告利率最高為3.6％，新台幣現售商品最高為2.25％。

5月全球人壽、三商美邦人壽、南山人壽拉高宣告利率，3家壽險6月未調整，全球人壽目前現售美元保單宣告利率最高仍維持3.8％，南山人壽現售美元保單宣告利率最高仍為3.6％，三商美邦人壽現售美元利變商品宣告利率最高仍為3.45％。