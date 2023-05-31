千附實業為了維持穩定的股利政策，今年每股配息提案，仍維持去年每股2.5元的水準。

千附實業2022年度合併營收40.19億元，年增14.7％，毛利率為21.47％，低於去年度23.85％，稅後純益為2.99億元，EPS達2.62元。

展望2023年營運，張瓊如表示，旗下機械事業，受到製鞋代工客戶減緩資本支出影響，營運動能較為受限，公司將持續深耕既有客戶，以期讓機械事業營運成長。

千附實業除開發智能製鞋設備、也代理高階震動裁斷設備；廠務工程事業處將完成AAS系統工程與美國客戶材料訂單，目前在手訂單量仍高，未來的營收能見度，也相當高，公司將擴建大園工程材料生產廠區，擴大生產能量近1倍，2023年預期營運將穩步成長，獲利持續改善。

千附實業旗下千附精密（6829）2022年度合併營收17.83億元，年增4.38％；受惠於匯率及製程精進影響，年度毛利率為32％，較去年度29％表現為佳；千附精密去年度EPS達6.11元，優於去年度EPS 4.9元，成為集團的獲利金雞母。為了穩定發展，並保障股東利益最大化，千附精密今年股利提案為5.4元。

張瓊如說，千附實業將對千附精密繼續保有控制力股權，千附精密的營收與獲利，也將按合併報表原則認列在千附實業的財務報表。