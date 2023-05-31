哥倫比亞本月1日發生墜機事故，一架載著7人的小飛機原訂飛往亞馬遜雨林主要城市之一的聖荷賽德爾瓜維亞雷（San Jose del Guaviare），卻在途中意外墜毀，造成機上3名成年人不幸罹難，4名孩童至今仍下落不明。軍方持續在叢林中進行搜索，而最新跡象顯示，幾個孩子仍然活在人世，為救援工作帶來一線希望。

根據美國有線新聞網（CNN）、澳媒「9 News」報導，軍方找來當地原住民，組成大約200人的搜救隊伍，在320平方公里（相當於1.2個台北市大）的茂密叢林裡不斷尋找，一個月下來總算有了一些成果。衛星影像顯示，孩子們在叢林中留下遊蕩的蹤跡，搜救人員也找到他們搭建的臨時住所，以及遺留下吃了一半的水果、一雙鞋和一片尿布。

🇨🇴 Colombia's military says it is getting "very close" to four Indigenous children who have been roaming the Amazon since a plane crash a month ago



The statement came after having discovered a rudimentary shelter, some half-eaten fruit and a footprint, as @vedikahahl explains 👇 pic.twitter.com/A618HiWKqi — FRANCE 24 English (@France24_en) May 31, 2023

指揮搜救行動的桑傑士將軍（Pedro Sanchez）欣慰表示，根據這些線索，能斷定孩子們還活著，「如果死了就很容易被找到，因為他們不會移動」。

不過他也指出，孩子們不斷移動，相當不尋常。為此，軍方已經朝森林投放食物和飲水，以及1萬份傳單，上面用西班牙文和原住民語向孩子們喊話，要他們留在原地、等待救援。

Discovery of rudimentary shelter, half-eaten fruit and fresh footprint leads Colombia military to announce it is getting "very close" to four Indigenous children missing in Amazon jungle since May 1 https://t.co/YYhhKy82UH — TRT World (@trtworld) May 30, 2023

亞馬遜雨林區充斥毒蛇猛獸，這4名失蹤的原住名孩童包括一名11個月大的嬰兒，其他3人分別為13歲、9歲和4歲。家屬表示，其中1名兒童對叢林十分熟悉。

根據哥倫比亞民航局自1996年來所做的統計，過去641起空難事故中，將近一成（56起）發生在亞馬遜雨林地區，當地地形複雜原始、不利降落，小飛機又往往老舊失修，是導致事故頻傳的主要原因。