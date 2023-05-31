知名音樂人李坤城在樂壇深耕多年，是經典歌曲鳳飛飛〈心肝寶貝〉、羅大佑〈火車〉作詞人，因為地位崇高，他曾任2屆金曲獎的總召集人和評審，2013年李坤城宣布與小40歲的林靖恩交往，引起外界轟動，2023年兩人在醫院加護病房內結婚，4月6日他不幸病逝，喪禮結束後卻因為遺產問題兒子和妻子鬧得沸沸揚揚，李坤城兒子李卓軒接受訪問透露不辦告別式的原因。

據《三立新聞網》報導，李卓軒透露李坤成醫藥費約50萬是他全數繳清，生前爸爸能簡單回應的狀態就陸續邀請好友見最後一面：「就是不希望長輩快過世了才來，長輩才過世才來回應，所以才沒有辦告別式，有種感覺是生前告別」。

前幾日李卓軒透過爸爸facebook帳號發文，表示被通知要到醫院時，李坤城已經要氣切了，問姑姑為何才通知，姑姑說「靖恩怕你來爭產」，所以阻止通知他，更指控林靖恩將李坤城戶頭現金領光，要李卓軒幫忙繳房貸，他為了父親的病情特意從台北搬到台中照顧，還買了預售屋，且李坤城海葬當天，他有通知林靖恩，但對方回「我不需要參加」，對此李卓軒直呼：「人走茶涼，物是人非」。

原先李卓軒似乎還有意透露更多家事內幕，不過隨著林靖恩回應後，他也選擇低調處理，據《TVBS新聞網》報導，他坦言想要停止，未來計畫幫父親公開未曝光的作品，對林靖恩僅回應「看她表現」。