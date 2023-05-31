藝人楊繡惠今（31）日晚間突然在臉書粉專曬出超音波照，並PO文大呼：「哈哈，恭喜我吧！滿3個月再公開。」面對媒體詢問，楊繡惠仍不透露細節，堅持要滿3個月後才要宣布。

充滿懸疑的貼文曝光，立刻引起粉絲騷動，在留言區刷起一排恭喜，有人猜測楊繡惠是要升格當婆字輩，也有人好事標註了白雲，還有人眼尖發現抓到媽媽姓名不姓楊，「音波照片有媽媽的名字啦！」、「管是誰懷胎，就是要恭喜楊家有喜事了！」、「老實說姐夫在哪？」、「我只想知道爸爸是誰？」、「恭喜繡恵姐升格當姨婆了」。儘管真相還沒公布，但已經掀起熱烈討論。

楊繡惠去年5月認愛相識多年的男星白雲，未料短短一天就宣布和平分手，更曬出在海邊心碎分手的背影照，並解釋僅是在鬧著玩，笑翻大批網友，接著楊繡惠又曬出白雲登門拜訪自己父母的照片，在貼文中寫下：「你看來提親了吧」，而且兩人還比出愛心手勢，笑容相當燦爛，也讓大家見證兩人的好交情。

沒想到楊繡惠本月14日突然表示一名姓「白」的人亂說她炒新聞，但自己連發一張口紅照都會上新聞，根本不需要靠別人，接著補充這個人喝酒會找援交妹，讓網友不免聯想到是在講白雲，對此，楊繡惠強調自己是在講「白白」，且白雲本名叫作李國弘，不滿地說：「不要扭曲，不是說到某個顏色就是那個人好嗎？」