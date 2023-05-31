德國經濟辦事處與IFA Management主辦單位攜手舉辦產業趨勢研討會，介紹第99屆IFA的最新亮點。會中重點探討電子產業發展如何影響大眾生活，包括市調公司GfK SE的全球策略總監Gotarne，友通資訊總經理蘇家弘，倚天酷碁公司總經理鍾逸鈞，鈺立微電子股份有限公司商務與策略長王鏡戎等業界人士，分享他們的見解，研討主題涵蓋AI智慧發展、機器人、ESG領域結合永續性消費商品之發展趨勢。

去年恢復實體展覽的IFA，儘管仍受疫情影響，亞洲多國因旅行限制無法跨境時題展出，仍創下超過45國1,100家企業展出，吸引全球逾16萬實體觀展人潮的佳績，主辦單位預估本屆IFA在全球大解封後，將有2,000家參展商，締造逾新台幣1兆3千億元商機，影響力不容小覷。林百科指出，「IFA豐富的歷史、全球性的卓越地位和豐富活動，成為在消費電子行業界建立人脈、探索商機和促進合作的理想場所。」

延續近百年來的國際影響力，IFA向來被國際大廠視為發表最新電子暨家電用品的最大舞台，在IFA NEXT館場，特別規劃新亮點，「IFA領袖高峰會」、「永續發展村」、「機器人之家」以及與強化與新世代交流互動的「電子暨電競專區」。

IFA主辦單位表示，「值得關注的熱門話題勢必包括未來智慧家居和家用機器人，及最近物聯網設備的應用」。參觀者除了在「機器人之家」能夠接觸並測試到2023年最先進機器人產品。「IFA領袖高峰會」化身為充滿活力的歐洲科技生態系，市場領導者、科技創新專家、意見領袖、零售業高層和決策者將齊聚一堂。更將重點探討人工智慧(AI)高度發展之下，人工智慧演算法被應用在工業製造和醫療診斷等任務中，機器人產業在巨大變革下，所引發的倫理問題及治理監督解決方案。

而「永續發展村」，更強調對於消費者的重視，隨著永續發展成為全球各行各業的首要課題，IFA本次更挺身而出捍衛消費者的「維修權」(Right to Repair)，現場設立臨時「維修站」，專門處理電子垃圾，一系列論壇，旨在透過IFA社群打造聯結永續發展領袖們的全新網路。