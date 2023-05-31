日圓近日走勢疲弱，一直在140日圓上下徘徊，30日一度跌至140.93日圓，創下六個月新低紀錄。日本官員暗示干預協助日圓回升，30日收在139.79日圓。

日本財務省、日本銀行（央行）與金融廳30日集會，商討日圓短線急跌的因應對策，此為3月以來首次三方會談。主管外匯事務的財務省次官神田真人（Masato Kanda）表示，匯率應該反映基本面，走勢應維持穩定，不宜過度波動。

神田指出，「日本政府將會密切關貨幣市場波動，並在必要時做出適當回應。」在被問到是否可能干預貨幣，神田表示，「若有必要，不排除任何可行選項。」

道富銀行東京分行經理若林（Bart Wakabayashi）表示，緊急會議乃先發制人之舉，日方的底線可能在150日圓。美國與日本貨幣政策分歧，恐讓日圓繼續承受壓力。若是日圓跌破145日圓，可能促使相關官員進行口頭干預，若再進一步下探，便可能採取行動。

三菱日聯銀行（MUFG）亦指出，美國達成債限協商，且聯準會（Fed）6月可能升息，日圓很可能來到145左右價位。